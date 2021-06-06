Пропавший под Североуральском в тайге девятилетний мальчик встретился с отцом

Встреча состоялась после того, как мальчика осмотрели врачи местной горбольницы. Как стало известно, оснований для госпитализации школьника не было. Отец поблагодарил представителей МВД, МЧС, охотников, волонтеров и других людей, которые помогали в поисках. После этого мужчина и ребенок уехали домой — в Челябинскую область. Перед этим и мальчика, и его отца опросили под протокол.
А главе семьи даже пришлось давать показания на детекторе лжи «полиграфе», в итоге было зафиксировано, что ни в какую криминальную историю мальчик не попал,подчеркнул полковник Горелых.
Ребенка не покусали ни змеи, ни клещи. В общей сложности в операции по розыску было задействовано 192 человека и 41 единица спецтехники.
Напомним, 4 июня во время путешествия на гору у 46-летнего мужчины заболели ноги. Около 17.00, при возвращении на базу, он разрешил сыну самостоятельно вернуться к месту стоянки, потому что сам не мог быстро идти. Однако школьник пропал.