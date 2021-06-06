Пропавший под Североуральском в тайге девятилетний мальчик встретился с отцом

Девятилетний мальчик, который пропал 4 июня в тайге под Североуральском, встретился с отцом. Об этом TagilCity.ru рассказал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Встреча состоялась после того, как мальчика осмотрели врачи местной горбольницы. Как стало известно, оснований для госпитализации школьника не было. Отец поблагодарил представителей МВД, МЧС, охотников, волонтеров и других людей, которые помогали в поисках. После этого мужчина и ребенок уехали домой — в Челябинскую область. Перед этим и мальчика, и его отца опросили под протокол. А главе семьи даже пришлось давать показания на детекторе лжи «полиграфе», в итоге было зафиксировано, что ни в какую криминальную историю мальчик не попал,подчеркнул полковник Горелых. Ребенка не покусали ни змеи, ни клещи. В общей сложности в операции по розыску было задействовано 192 человека и 41 единица спецтехники. Напомним, 4 июня во время путешествия на гору у 46-летнего мужчины заболели ноги. Около 17.00, при возвращении на базу, он разрешил сыну самостоятельно вернуться к месту стоянки, потому что сам не мог быстро идти. Однако школьник пропал. Пропавший под Североуральском 9-летний мальчик найден

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