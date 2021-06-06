«Пытался найти маму»: 9-летний мальчик рассказал о своих действиях в уральской тайге

«Пытался найти маму»: 9-летний мальчик рассказал о своих действиях в уральской тайге
«Пытался найти маму»: 9-летний мальчик рассказал о своих действиях в уральской тайге
Вчера, 18:17ОбществоФото: скриншот видео СУ СКР по Свердловской области
О том, как он потерялся в тайге под Североуральском, рассказал девятилетний Кирилл. Видео опроса опубликовало СУ СКР по Свердловской области.

По словам ребенка, сначала он спустился с горы, однако когда обнаружил, что никого нет, вернулся обратно. Там снова не оказалось людей, тогда мальчик вновь спустился вниз.

Я сидел внизу очень долго. Потом пошел в лес, пытался найти маму, отметил Кирилл.

Также он пояснил, что получил разрешение начать спуск с горы самостоятельно, поскольку во время нахождения туристической группы на вершине начался сильный ветер. В результате мальчик две ночи в одиночестве находился в лесу. Его обнаружили утром 6 июня. Кирилл рассказал, что услышал крики волонтеров.

Я подумал, мне показалось. Но потом опять услышал и начал откликаться. Просто на одном месте стоял, откликался, и меня нашли, рассказал ребенок.

Видео:СУ СКР по Свердловской области

Напомним, в лесу мальчика не покусали ни змеи, ни клещи. В общей сложности в операции по розыску было задействовано 192 человека и 41 единица спецтехники.

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