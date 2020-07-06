В поселке под Нижним Тагилом появится тысяча «умных» счетчиков

Подрядчик уже установил третью часть приборов на опорах, расположенных вблизи домов местных жителей. Данные о том, какое количество электроэнергии используется, будут передаваться на специальный сервер.

По словам руководителя проектов АО «Облкоммунэнерго» Андрея Кузнецова, в Покровском регулярно фиксировались потери в электросетях, а потому было решено установить такие приборы. В отличие от простых приборов, на них нельзя воздействовать для искусственного занижения показателей. Параллельно монтаж приборов осуществляется в селе Тарасково Новоуральского городского округа. Там будет установлено 150 «умных» счетчиков.