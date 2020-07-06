Виталий Парфенов заявил, что НТЗМК с заказами поможет полпредство
Руководитель НТЗМК Виталий Парфенов заявил, что после периода трехдневной рабочей недели предприятие возвращается к обычному режиму работы, пишет Ура.ру.
По словам Виталия Парфенова, в поиске новых заказов НТЗМК будет оказывать помощь полпредство президента в УрФО. Руководитель завода заявил, что заказы на третий квартал были сдвинуты. В четвертом квартале будут выполняться заказы на объекты Универсиады-2023.
В полпредстве нам сказали, что окажут содействие, сказал Парфенов.
Руководитель НТЗМК отметил, что сообщил о возвращении к прежнему режиму работы сотрудникам. При этом, по его словам, вновь вопрос о переходе на трёхдневную рабочую неделю может вновь возникнуть в октябре текущего года.
Напомним, после того, как рабочие НТЗМК заявили о готовности выйти на митинг из-за отсутствия заказов, Виталий Парфенов говорил, что заказ на строительство Нижнетагильского моста «ушел» к тюменской компании. Также он говорил о переходе на сокращенную рабочую неделю. 22 июня с коллективом завода встретился глава города. Просьбы рабочих были услышаны градоначальником и руководителю завода организовали встречу с генподрядчиком моста Алексеем Афонским. Однако на встрече Парфенов и Афонский не смогли найти общего языка, руководитель НТЗМК обвинил «Альмакоргруп» в уклонении от переговоров.