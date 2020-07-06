Виталий Парфенов заявил, что НТЗМК с заказами поможет полпредство

По словам Виталия Парфенова, в поиске новых заказов НТЗМК будет оказывать помощь полпредство президента в УрФО. Руководитель завода заявил, что заказы на третий квартал были сдвинуты. В четвертом квартале будут выполняться заказы на объекты Универсиады-2023.

В полпредстве нам сказали, что окажут содействие, сказал Парфенов.

Руководитель НТЗМК отметил, что сообщил о возвращении к прежнему режиму работы сотрудникам. При этом, по его словам, вновь вопрос о переходе на трёхдневную рабочую неделю может вновь возникнуть в октябре текущего года.