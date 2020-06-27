Депутат Балыбердин в ходе визита на НТЗМК узнал о «расколе» внутри предприятия
Депутат Госдумы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин провел встречу с директором НТЗМК Виталием Парфёновым и председателем профкома Ольгой Кияткиной, в ходе которой узнал о «расколе» внутри предприятия. Об этом депутат написал на своей странице во «Вконтакте».
Начался разговор с экономической ситуации на заводе. Оказалось, что у предприятия есть заказы. Хотя Парфенов сообщал об обратном.
Ситуация непростая, но поправимая. У предприятия есть пакет заказов, который сейчас, со слов директора, реструктуризируется для обеспечения загрузки персонала. Уверен, на мосте свет клином не сошёлся, хотя и в его изготовлении есть шанс поучаствовать, написал Балыбердин.
Он отметил, что главное — уметь договариваться с партнерами и администрацией города. Кроме того, не стоит забывать, что в данном случае речь идет и о 870 тагильчанах. Также его порадовало, что трехдневная рабочая неделя продлится до 1 августа, а не сентября как планировалось ранее.
В ходе разговора выяснилась ещё одна проблема. Коллектив завода стал невольным заложником противостояния руководства и профсоюзной организации предприятия. И всё это происходит за пару месяцев до заключения коллективного договора. А ведь именно в нем прописываются все права и гарантии для заводчан, написал депутат.
Он пообещал, что будет содействовать, в рамках своих полномочий, чтобы работа предприятия вернулась в привычное русло.
Напомним, ранее рабочие НТЗМК заявили о том, что готовы выйти на митинг, так как у завода отсутствуют заказы. Директор предприятия Виталий Парфенов говорил, что заказ на строительство Нижнетагильского моста «ушел» к тюменской компании. Также он заявил о переходе на трехдневную рабочую неделю. 22 июня прошла встреча главы города с коллективом завода. А позже была организована встреча Парфенова с генподрядчиком моста Алексеем Афонским. Однако в ходе нее Парфенов не использовал шанс для конструктивной беседы, обвинив потенциального контрагента в уклонении от переговоров.