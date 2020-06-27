Депутат Балыбердин в ходе визита на НТЗМК узнал о «расколе» внутри предприятия

Начался разговор с экономической ситуации на заводе. Оказалось, что у предприятия есть заказы. Хотя Парфенов сообщал об обратном.

Ситуация непростая, но поправимая. У предприятия есть пакет заказов, который сейчас, со слов директора, реструктуризируется для обеспечения загрузки персонала. Уверен, на мосте свет клином не сошёлся, хотя и в его изготовлении есть шанс поучаствовать, написал Балыбердин.

Он отметил, что главное — уметь договариваться с партнерами и администрацией города. Кроме того, не стоит забывать, что в данном случае речь идет и о 870 тагильчанах. Также его порадовало, что трехдневная рабочая неделя продлится до 1 августа, а не сентября как планировалось ранее.

В ходе разговора выяснилась ещё одна проблема. Коллектив завода стал невольным заложником противостояния руководства и профсоюзной организации предприятия. И всё это происходит за пару месяцев до заключения коллективного договора. А ведь именно в нем прописываются все права и гарантии для заводчан, написал депутат.

Он пообещал, что будет содействовать, в рамках своих полномочий, чтобы работа предприятия вернулась в привычное русло.