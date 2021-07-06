Пострадавшие от затопления домов уральские семьи получат по 10 тысяч рублей

Пострадавшие от затопления домов уральские семьи получат по 10 тысяч рублей
Пострадавшие от затопления домов уральские семьи получат по 10 тысяч рублей
Вчера, 14:51ОбществоФото: TagilCity.ru
Материальную помощь в размере 10 тысяч рублей получат семьи, пострадавшие от затопления в Верхней Салде, Николо-Павловском Горноуральского ГО и других населенных пунктов.

Средства предназначены на первоочередные нужды. При этом выплата будет осуществляться по заявлениям граждан после обхода территорий и оценки нанесенного ущерба, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

На данный момент паводковая обстановка стабилизируется. Дома и участки в Николо-Павловском Горноуральского ГО уже освободились от воды. В Верхней Салде, предположительно, вода уйдет к вечеру.

По данным министерства энергетики и ЖКХ, в Верхней Салде без электричества остаются 400 человек, а в Нижней Салде — 150. Кроме того, в 554 частных домах нарушено газоснабждение. Ожидается, что сразу после ухода воды будут восстановлены коммуникации. Работы по восстановлению дорожного движения уже начались.

Напомним, из-за наводнения вследствие проливных дождей в течение двух дней режим ЧС был введен в четырех муниципалитетах — ГО Нижняя Салда, Махнёвском муниципальном образовании, Горноуральском и Верхнесалдинском городских округах.

Сюжеты:
ПригородВерхняя и Нижняя Салда
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