Пострадавшие от затопления домов уральские семьи получат по 10 тысяч рублей

Материальную помощь в размере 10 тысяч рублей получат семьи, пострадавшие от затопления в Верхней Салде, Николо-Павловском Горноуральского ГО и других населенных пунктов.

Средства предназначены на первоочередные нужды. При этом выплата будет осуществляться по заявлениям граждан после обхода территорий и оценки нанесенного ущерба, сообщает департамент информационной политики Свердловской области. На данный момент паводковая обстановка стабилизируется. Дома и участки в Николо-Павловском Горноуральского ГО уже освободились от воды. В Верхней Салде, предположительно, вода уйдет к вечеру. По данным министерства энергетики и ЖКХ, в Верхней Салде без электричества остаются 400 человек, а в Нижней Салде — 150. Кроме того, в 554 частных домах нарушено газоснабждение. Ожидается, что сразу после ухода воды будут восстановлены коммуникации. Работы по восстановлению дорожного движения уже начались. Напомним, из-за наводнения вследствие проливных дождей в течение двух дней режим ЧС был введен в четырех муниципалитетах — ГО Нижняя Салда, Махнёвском муниципальном образовании, Горноуральском и Верхнесалдинском городских округах. Из-за паводка сорвало мост: в Верхней и Нижней Салде введен режим ЧС

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