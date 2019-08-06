Свердловские власти одобрили пикет в поддержку москвичей

Штаб хотел провести митинг на Октябрьской площади, но минбезопасности предложило перенести мероприятие в сквер Большакова. Организаторы согласились и назначили пикет на 10 августа. Предварительное количество участников — 30 человек.

Ранее сообщалось, что на пикете участники потребуют отставку главы Москвы, освобождение независимых кандидатов и прекращение уголовных дел.