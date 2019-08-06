Свердловские власти одобрили пикет в поддержку москвичей
Сегодня, 15:15ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Штаб Алексея Навального в Екатеринбурге подал заявку о проведении пикета в поддержку москвичей, требующих регистрации в Мосгордуму независимых кандидатов. Министерство общественной безопасности региона одобрило мероприятие, сообщает Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
Штаб хотел провести митинг на Октябрьской площади, но минбезопасности предложило перенести мероприятие в сквер Большакова. Организаторы согласились и назначили пикет на 10 августа. Предварительное количество участников — 30 человек.
Ранее сообщалось, что на пикете участники потребуют отставку главы Москвы, освобождение независимых кандидатов и прекращение уголовных дел.
Напомним, Мосгоризбирком отказал в регистрации 57 независимым кандидатам, на что москвичи устроили несанкционированные акции протестов, на которых было задержано около 1,6 тысяч человек.
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