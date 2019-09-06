Новая тагильская школа на 1200 человек должна была разгрузить две старые. Получилось?

По словам директора учебного учреждения Валентины Шипуновой, для перехода на одну смену количество классов в 69-ой школе не должно превышать как раз 37. До открытия в этом году 100-й школы в 69-й училось 1300 детей и подростков, в классах по 25 человек. Теперь в некоторых классах учится по 32 человека, а для увеличения учебных мест школьный музей был переделан под кабинет истории. Напомним, с 2010 года, по санитарным нормам, количество учеников в классе может превышать 25, если позволяет площадь кабинета.

По классам [разгрузить школу] получилось, а по количеству детей не получилось. Если, предположим, из «7а» ушло много детей, то мы его расформировали, а оставшихся детей добавили в «б», «в» и прочие, из которых, может, тоже ушли, но немного. Мы сократили на 10 классов — было 47. То, что одна смена, это легче, конечно, но в плане обучения: в классах с 32 учениками работать сложно. Мы посчитали все свои кабинеты: в мастерских ввели уроки, потому что там парты есть; музей заняли как класс, поставили там парты, там ведутся уроки истории. Все места готовы к обучению,рассказала TagilCity.ru Валентина Шипунова.

В школе № 40, по словам сотрудников, в прошлом учебном году было 50 классов, а теперь 36.

Мы учимся в одну смену. Она (школа № 100 — прим. ред) однозначно нас разгрузила, ушли 312 детей. Теперь у нас учится 917 детей. Никаких проблем (с количеством учеников на класс — прим. ред.) нет,рассказал секретарь директора

Напомним, на строительство школы № 100 было выделено 800 миллионов рублей. Это современный проект, разработанный с учётом необходимости обучения 1200 школьников (51 класс) исключительно в одну смену. В каждом кабинете предусмотрены интерактивные панели с touch-панелью, есть игровые комнаты и спальни, библиотечный компьютеризированный центр, а также пять спортивных залов.

Школа №100 в Нижнем Тагиле станет самым современным учреждением города

Для отдыха самых младших предусмотрены спальная и игровая комнаты, медицинские кабинеты оснащены новейшим оборудованием. В школе предусмотрены все условия для людей с ограниченными возможностями. Классы оборудованы интерактивными досками и наглядными пособиями. Также у школьников будет возможность получать знания не только в классах, но и вести собственную исследовательскую деятельность. Для безопасности в школе установлены камеры видеонаблюдения.

Заказ на проектирование и строительство был размещён в августе 2016 года, однако подрядчика удалось найти только при проведении повторного конкурса — им стала компания ООО «УралИнжиниринг» депутата екатеринбургской гордумы Олега Кагилева. При вступлении в пост главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев поручил завершить работы до 1 июля, а на должность директора был назначен бывший начальник управления молодёжной политики и спорта Дмитрий Язовских.

В феврале 2019 года началась запись будущих учеников строящейся школы, а количество заявлений преподавателей о приёме на работу составило 130, хотя вакантно было всего 105 мест. В мае Дмитрий Язвоских рассказал, что на тот момент школа уже набрала чуть более 1000 учеников.

«Это высокотехнологичный объект, а не просто кабинеты, жалюзи и окна»

Однако на объекте строительства ФСБ неоднократно выявляла нелегальных работников, а сроки несколько раз были под угрозой срыва. В июле Владислав Пинаев направил в школу № 100, полностью отстранив от других дел, своего заместителя Владимира Юрченко, который позже уволился.

После начала проверки и скандальных заявлений замглавы Нижнего Тагила уволился

И всё же в конце августа школу презентовали родителям первоклассников и журналистам, а 2 сентября была проведена первая линейка. Количество учеников составляло уже 1169.