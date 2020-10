В ПФР рассказали о «слипшихся» счетах при выплате детских пособий

Глава ПФР Максим Топилин заявил, что Пенсионный фонд работает над «слипшимися» и раздвоенными счетами, а также сталкивается с появлением двойников, имеющих один СНИЛС при выплате пособий на детей, сообщают «РИА-Новости».

Он добавил, что подобные ошибки можно исправить только в ручном режиме. Эта тема старая и давно известная. Действительно, в системе персучета (персонального учета — прим. ред.) еще есть некие огрехи, которые измеряются долями процента. Мы постоянно эту работу ведем, сказал он. По словам Топилина, все выявленные ранее Счетной палатой замечания в Москве, Подмосковье и Саратовской области — устранены. Кроме того, подобная работа проводится по всей стране. Напомним, вчера в ПФР заявили, что пенсии и пособия тагильчанам, получающим выплаты на дому, будут выданы по обычному графику. В октябре жители Нижнего Тагила получат пенсии и пособия на дом по обычному графику

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter