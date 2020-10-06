В ПФР рассказали о «слипшихся» счетах при выплате детских пособий

Он добавил, что подобные ошибки можно исправить только в ручном режиме.
Эта тема старая и давно известная. Действительно, в системе персучета (персонального учета — прим. ред.) еще есть некие огрехи, которые измеряются долями процента. Мы постоянно эту работу ведем, сказал он.
По словам Топилина, все выявленные ранее Счетной палатой замечания в Москве, Подмосковье и Саратовской области — устранены. Кроме того, подобная работа проводится по всей стране.
Напомним, вчера в ПФР заявили, что пенсии и пособия тагильчанам, получающим выплаты на дому, будут выданы по обычному графику.