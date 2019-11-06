59% россиян хотят решительных и полномасштабных перемен
Сегодня, 20:16ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Согласно исследованиям Московского центра Карнеги и «Левада-центра», 59% россиян хотят решительных и полномасштабных перемен, пишет «Коммерсант». В 2017 году о желании перемен заявляли 42% опрошенных.
53% считают, что глобальные перемены в стране возможны только при условии серьезных изменений политической системы. Среди политиков, способных реформировать систему, лидирует Владимир Путин.
По сравнению с прошлым годом увеличилось число сторонников незначительных изменений (с 25% до 31%). 8% россиян считают, что никакие перемены не нужны.
Большинство принимающих участие в опросе — это люди с образованием ниже среднего, люди старше 55 лет, и москвичи (18%).
Среди политиков, способных реализовать перемены, 16% проголосовали за Владимира Путина, 9% — за Владимира Жириновского, 5% — за Геннадия Зюганова.
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