59% россиян хотят решительных и полномасштабных перемен

53% считают, что глобальные перемены в стране возможны только при условии серьезных изменений политической системы. Среди политиков, способных реформировать систему, лидирует Владимир Путин.

По сравнению с прошлым годом увеличилось число сторонников незначительных изменений (с 25% до 31%). 8% россиян считают, что никакие перемены не нужны.

Большинство принимающих участие в опросе — это люди с образованием ниже среднего, люди старше 55 лет, и москвичи (18%).