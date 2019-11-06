«Душа Черноисточинского пруда». Тагильский фотограф провёл экологическую фотосессию
Нижнетагильский фотограф Александра Малык провела фотосессию на тему «Душа Черноисточинского пруда», посвященную экологической проблеме водохранилища.
По словам Малык, модель в свадебном платье олицетворяет чистый дух водоёма. На её лице был грим — с одной стороны живая голубая бабочка, а с другой стороны — скелет.
Съемка посвящена душе Черноисточинского пруда. Если мы не поможем ей, то она умрет, заявила Александра Малык.
Сначала темой фотосета был Хеллоуин, но фотограф хотела показать актуальную проблему — загрязнение Черноисточинского водохранилища. Из-за погодных условий съёмку пришлось перенести с 31 октября на 2 ноября. Александра рассказала TagilCity.ru, что для одной из фотографий модель смело легла в холодную и грязную войду в своём свадебном платье.
Я стояла на мосту, а модель лежала в ручейке. Она так удачно расположилась, что запачкала только подол платья и ноги, поделилась Малык.
На своей личной странице «ВКонтакте» девушка упомянула мероприятия, посвящённые борьбе за реабилитацию Черноисточинского водоёма: экологические митинги, сборы подписей, акцию #обнимипруд и сюжет по центральному каналу. Свою фотосессию она не позиционирует, как попытку привлечь внимание. Она считает, что это «один из многих крик о проблеме».
Напомним, долгие годы поступающая с Черноисточинского пруда вода вызывает опасения тагильчан: проверка не выявила в ней угрозы для здоровья, но обнаружила в водоёме сине-зелёные водоросли, из-за которых летом 2019 года случился мор рыбы. Водохранилище расположено на территории ГГО и находится в ведомстве областного министерства природы. В этом году администрация Нижнего Тагила отправила в Росводресурс проект по реабилитации Черноисточинского пруда. Если он пройдёт рассмотрение, то средства будут выделены в 2021 году, однако тагильские чиновники, депутаты и общественники рассчитывают, что это случится раньше — уже в 2020-м.