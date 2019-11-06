В Екатеринбурге бизнесмен получил четыре года условно за мошенничество с контрактом

Фермер из Асбеста Владимир Никанов обратился в правоохранительные органы с заявлением после того как Туленков не выполнил условия договора. Он получил аванс в размере 700 тысяч рублей за поставку навесного оборудования и трактора. Оборудование заказчику было доставлено, а трактор — нет.

Туленков предложит клиенту забрать остатки аванса, а также тракторный «обвес». Фермер попросил вернуть всю сумму. Сначала он подал иск в гражданский суд, а потом написал заявление о мошенничестве.

Адвокат Даниила Туленкова Михаил Зельдин считает, что можно добиться смягчения приговора.

Мы не считаем это победой, хотя есть мнение, что в сегодняшних реалиях такой вердикт можно считать оправдательным. Получим приговор на руки, почитаем его, обсудим и примем дальнейшее решение. Я вижу хорошие перспективы для обжалования, говорит он.

Однако защита с приговором не согласна.

Адвокат Владимира Никанова Антон Задоркин говорит, что вина должна быть доказана.

Мы считаем, что приговор мягкий. Туленков причинил моему доверителю большой ущерб, кроме того, по моим данным, на него написали заявления еще несколько человек, по ним проходит проверка,говорит он.