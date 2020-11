Мэрия Нижнего Тагила дала разъяснения о переходе школьников на дистант

В администрации Нижнего Тагила рассказали о том, как будет происходить обучение школьников после каникул.

С 9 по 14 ноября школьники с первого по пятый классы будут учиться в штатном режиме. Для учащихся с шестого по 11 классы будет организовано дистанционное обучение. В школах будет организован строгий контроль за состоянием здоровья учащихся 1-5 классов и педагогов, термометрия, созданы все условия для соблюдения санитарно-эпидемиологического режима. По графику будет осуществляться питание учащихся, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе администрации. На сайте школ будет размещаться расписание занятий на каждый день, а также ссылки на электронные образовательные курсы. В случае, если у ребенка нет возможности обучаться дистанционно, ввиду отсутствия электронных устройств, то родителям необходимо обратиться в школу. Напомним, 5 октября губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил о том, что с понедельника, 9 ноября, для всех учеников с первого по пятый класс обучение начнется в очном режиме. Он надеется, что перевод остальных учеников на дистант поможет сдержать распространение инфекции.

