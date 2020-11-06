На Урале суд рассмотрит уголовное дело гендиректора «Среднеуральской птицефабрики»

По данным следствия, в 2016–2018 годах Максимов, зная, что свежий куриный помет относится к опасным отходам, а пометохранилище птицефабрики заполнено, все равно давал указания хранить его там. В результате этого произошло переполнение пометохранилища, фракции помета разлились на прилегающие к птицефабрике территории, что привело к загрязнению почвы. Причинён материальный ущерб на сумму более 14,5 миллионов рублей.