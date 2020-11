На Урале суд рассмотрит уголовное дело гендиректора «Среднеуральской птицефабрики»

Верхнепышминский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Птицефабрика Среднеуральская» Максима Максимова, сообщают «Вечерние ведомости».

Согласно картотеке суда, он обвиняется в загрязнении окружающей среды из-за нарушения правил обращения экологически опасных веществ и отходов, а также в неисполнении решения суда. Максимову грозит пять лет лишения свободы. Дата заседания еще не назначена. По данным следствия, в 2016–2018 годах Максимов, зная, что свежий куриный помет относится к опасным отходам, а пометохранилище птицефабрики заполнено, все равно давал указания хранить его там. В результате этого произошло переполнение пометохранилища, фракции помета разлились на прилегающие к птицефабрике территории, что привело к загрязнению почвы. Причинён материальный ущерб на сумму более 14,5 миллионов рублей. Напомним, в начале октября Верхнепышминским городским судом назначена повторная экспертиза по делу о сливе отходов «Среднеуральской птицефабрики». Птицефабрику «Среднеуральскую» повторно проверят по делу о сливе отходов

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter