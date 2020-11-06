На Урале суд рассмотрит уголовное дело гендиректора «Среднеуральской птицефабрики»

На Урале суд рассмотрит уголовное дело гендиректора «Среднеуральской птицефабрики»

Сегодня, 11:03ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Верхнепышминский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Птицефабрика Среднеуральская» Максима Максимова, сообщают «Вечерние ведомости».

Согласно картотеке суда, он обвиняется в загрязнении окружающей среды из-за нарушения правил обращения экологически опасных веществ и отходов, а также в неисполнении решения суда.

Максимову грозит пять лет лишения свободы. Дата заседания еще не назначена.

По данным следствия, в 2016–2018 годах Максимов, зная, что свежий куриный помет относится к опасным отходам, а пометохранилище птицефабрики заполнено, все равно давал указания хранить его там. В результате этого произошло переполнение пометохранилища, фракции помета разлились на прилегающие к птицефабрике территории, что привело к загрязнению почвы. Причинён материальный ущерб на сумму более 14,5 миллионов рублей.

Напомним, в начале октября Верхнепышминским городским судом назначена повторная экспертиза по делу о сливе отходов «Среднеуральской птицефабрики».

Related news:
Свердловская областьсудСреднеуральская птицефабрика
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Врио главного редактора: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы