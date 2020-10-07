Учредитель Среднеуральской птицефабрики высказался против переезда на новое место

Мы не являемся сторонниками переезда, потому что сопоставляем цену вопроса с теми возможностями, которые сегодня есть у бюджета Свердловской области. Читаю новости о том, что правительство вынуждено занимать 15 млрд на текущие нужды, потому что доходы не поступают. Какой смысл нам сегодня такое давление вести на бюджет?заявил Косилов.