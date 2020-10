Учредитель Среднеуральской птицефабрики высказался против переезда на новое место

Генеральный директор «Рависа» Андрей Косилов, являющийся учредителем Среднеуральской птицефабрики, высказался против ее переноса на новое место. Одной из причин стала высокая стоимость, пишет 66.RU.

Косилов оценил стоимость переезда в четыре миллиарда рублей, а также привел три аргумента против этой идеи. Он считает, чтобы предприятие стало более экологичным лучше провести модернизацию за сумму в 15-20 раз меньше. Высокую цену проекта он объяснил падением курса рубля, так как для создания новой производственной площадки необходимо закупать зарубежное оборудование за валюту. Мы не являемся сторонниками переезда, потому что сопоставляем цену вопроса с теми возможностями, которые сегодня есть у бюджета Свердловской области. Читаю новости о том, что правительство вынуждено занимать 15 млрд на текущие нужды, потому что доходы не поступают. Какой смысл нам сегодня такое давление вести на бюджет?заявил Косилов. Еще одной из причин он назвал высокие инвестиции «Рависа» при заходе на площадку Среднеуральской птицефабрики. Было вложено почти 1,5 миллиарда рублей. Третий аргумент — необходимость 2,5-3 тысяч гектаров земли рядом с предприятием. Именно столько, по словам Косилова, требуется, чтобы выносить обработанный удобрениями помет и превращать его в удобрения. Учредитель считает, что «Равис» на предприятии уже решил основные проблемы — сохранил трудовой коллектив и обеспечил его зарплатой, восстановил производство и поголовье, а также производятся мясо и корма. Итоговое решение о модернизации или переносе площадки будет принято региональными властями. Косилов отметил, что на данный момент ведутся переговоры. Напомним, в начале октября губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, заместитель Генерального прокурора РФ Игорь Ткачев, прокурор Свердловской области Сергей Охлопков и руководство птицефабрики «Среднеуральская» провели совещание, на котором было предложено перенести производственную площадку предприятия на новое место. Андрею Косилову поручили в течение двух недель подготовить бизнес-план по совершенствованию производства и рассмотреть вариант переноса птицефабрики. Куйвашев, в свою очередь, пообещал предоставить поддержку. Среднеуральской птицефабрике предложили перенести производство в другое место

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter