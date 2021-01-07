В Нижнем Тагиле в 2020 году уменьшилось число заключенных браков

В Нижнем Тагиле в 2020 году уменьшилось число заключенных браков

Сегодня, 16:01ОбществоЕвгения СафинаPhoto: 1mediainvest.ru
За 11 месяцев 2020 года В Нижнем Тагиле снизилось число официально заключенных браков по сравнению с 2018 и 2019 годами.

В 2018 году в Нижнем Тагиле было заключено 2729 браков, в 2019 году их количество снизилось до 2570, сообщают тагильские ЗАГСы. С января по ноябрь 2020 года в городе официально зарегистрировали брак 1807 тагильчан.

С начала года количество заключенных браков стало постепенно уменьшаться и снизилось со 121 случаев в январе до 54 в мае. Летом эти показатели статистики традиционно стали увеличиваться. Больше всего свадеб тагильчане сыграли в августе — 276.

Напомним, в 2020 году в Нижнем Тагиле снизилась рождаемость и выросла смертность населения.

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