В Нижнем Тагиле в 2020 году уменьшилось число заключенных браков

За 11 месяцев 2020 года В Нижнем Тагиле снизилось число официально заключенных браков по сравнению с 2018 и 2019 годами.

В 2018 году в Нижнем Тагиле было заключено 2729 браков, в 2019 году их количество снизилось до 2570, сообщают тагильские ЗАГСы. С января по ноябрь 2020 года в городе официально зарегистрировали брак 1807 тагильчан. С начала года количество заключенных браков стало постепенно уменьшаться и снизилось со 121 случаев в январе до 54 в мае. Летом эти показатели статистики традиционно стали увеличиваться. Больше всего свадеб тагильчане сыграли в августе — 276. Напомним, в 2020 году в Нижнем Тагиле снизилась рождаемость и выросла смертность населения. В Нижнем Тагиле в 2020 году снизилась рождаемость населения

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter