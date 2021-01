В США сторонники Дональда Трампа штурмом взяли Капитолий

В США сторонники проигравшего Дональда Трампа взяли штурмом Капитолий в Вашингтоне, чтобы не допустить утверждения результатов выборов.

6 января в Конгрессе собирались утвердить результаты президентских выборов в США, но протестующие ворвались в Капитолий, они прервали заседания палат, пишет telegram-канал «RT на русском». В Вашингтоне прошел «Марш за спасение Америки», организованный сторонниками бывшего президента Дональда Трампа, который не хочет признавать свой проигрыш на выборах. Протестанты ворвались в здание Конгресса, при этом Палате представителей и Сенату пришлось остановить заседание. Из здания эвакуировали спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси и вице-президента Майка Пенса. Полицейские разгоняли протестующих слезоточивым газом и травматическим оружием. При этом пострадали некоторые протестующие и полицейские, один из которых госпитализирован, по информации телеканала CNN. Также в Капитолии женщине выстрелили в грудь, после этого она скончалась в больнице. В Вашингтоне был объявлен комендантский час с 18.00 по местному времени, туда отправили 1,8 тысячи национальных гвардейцев. По информации CNN, были обнаружены взрывные устройства в Национальном комитете республиканцев и Капитолии, их взорвали спецслужбы. После штурма здания Конгресса были задержаны 20 человек, пишет «Коммерсантъ». Я понимаю вашу боль. У нас украли выборы. Но сейчас вы должны идти домой. У нас должен быть мир,написал Дональд Трамп в Twitter. Избранный президент Джо Байден также обратился к жителям США, он потребовал остановить протесты и «дать дорогу демократии». Национальный Комитет республиканцев также не одобрил акции протеста, пишет telegram-канал «RT на русском». Жестокие сцены, свидетелями которых мы стали, являются не отражением актов патриотизма, а атакой на нашу страну и её основополагающие принципы,заявили в Национальном комитете Республиканской партии. Социальные сети Instagram, Facebook и Twitter закрыли аккаунты Дональда Трампа. Нэнси Пелоси пояснила, что Конгресс снова начнет работу и утвердит результаты выборов президента США 7 января. Напомним, 3 ноября в США прошли выборы президента. Дональд Трамп не согласен с избранием Джо Байдена и до сих пор собирает акции протеста. Выборщики отдали предпочтение Байдену, а не Трампу

