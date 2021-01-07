В США сторонники Дональда Трампа штурмом взяли Капитолий

Полицейские разгоняли протестующих слезоточивым газом и травматическим оружием. При этом пострадали некоторые протестующие и полицейские, один из которых госпитализирован, по информации телеканала CNN. Также в Капитолии женщине выстрелили в грудь, после этого она скончалась в больнице.