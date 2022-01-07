Люди не могут улететь из аэропорта Екатеринбурга в Пермь и Челябинск

Жители Свердловской области застряли в аэропорту Кольцово. Они не могут улететь в Пермь, а также в Челябинск. На онлайн-табло можно увидеть, что рейсы либо отменяются, либо задерживаются.

В аэропорте Перми происходит аналогичная ситуация практически со всеми рейсами. Предполагается, что это связано с плохими погодными условиями, так как недавно в Пермском крае и на Среднем Урале было объявлено штормовое предупреждение в связи со снегопадами, пишет Е1. Схожая ситуация обстоит и с перелетами в Челябинск. В аэропорту до сих пор сидят пассажиры, планирующие улететь в Пермь в 03.50 и 04.30, а в Челябинск в 06.00 и 06.20. Напомним, 2 января сообщалось, что из-за снегопада в Екатеринбург перенаправлены самолеты из Оренбурга и Перми. Из-за снегопада рейсы из Перми и Оренбурга прилетают в Кольцово

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