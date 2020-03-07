В России будут наказывать за дискриминацию инвалидов и пенсионеров

Так, при отказе предоставить товар или доступ к нему из-за плохого здоровья, оказать услугу или выполнить работу, будет налагаться штраф. Для должностных лиц сумма составит 30-50 тысяч рублей, а для юридических — 300-500 тысяч рублей.