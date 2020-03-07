В России будут наказывать за дискриминацию инвалидов и пенсионеров
Сегодня, 11:54ОбществоФото: pixabay.com
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Государственной думой был принят закон, накладывающий штрафы за дискриминацию инвалидов и пенсионеров при оказании им услуг, сообщают «РИА-Новости».
Отмечается, изменения будут внесены в статью 14.8 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).
Так, при отказе предоставить товар или доступ к нему из-за плохого здоровья, оказать услугу или выполнить работу, будет налагаться штраф. Для должностных лиц сумма составит 30-50 тысяч рублей, а для юридических — 300-500 тысяч рублей.
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