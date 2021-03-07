Изнасилование 12-летней и «праздничные» морозы. Итоги дня в Свердловской области

Десять уголовных дел было заведено на капитана ГИБДД из Нижнего Тагила. Его подозревают во взятке за сдачу экзаменов в автошколе и хранении ружья. Сотрудник ДПС Виктор Храмцов был вычислен через директора одной из местных автошкол. Пользуясь услугами инспектора, данное учреждение увеличивало количество учеников. Также у капитана ГИБДД было обнаружено незарегистрированное ружье. В феврале 2021 года он был уволен из рядов ОВД.