В Екатеринбурге 15 кошек ищут новых хозяев после смерти хозяйки

Жительница Екатеринбурга была увезена врачами на скорой в больницу, где позже скончалась. В ее квартире осталось около 30 кошек, половину из которых уже удалось пристроить. Оставшимся 15-ти волонтеры сейчас подыскивают новых хозяев. В настоящий момент кошки живут в квартире бывшей хозяйки, за ними присматривает соседка.

Будущие хозяева должны понимать, что этим кошкам нужна адаптация, так как сейчас они в стрессе. Возможно, на фоне стресса могут вылезти (а может, все обойдется) различные болячки, возможно, нужно будет приучить к туалету. Кошки стерилизованы и кастрированы, сообщает волонтер Надежда Пасечная.