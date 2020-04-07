В Екатеринбурге 15 кошек ищут новых хозяев после смерти хозяйки
Сегодня, 18:25ОбществоФото: «Благотворительный фонд "ЗООзащита"» / vk.com
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В Екатеринбурге ищут новый дом для 15 кошек, которые остались без присмотра после смерти своей хозяйки, сообщает E1.RU.
Жительница Екатеринбурга была увезена врачами на скорой в больницу, где позже скончалась. В ее квартире осталось около 30 кошек, половину из которых уже удалось пристроить. Оставшимся 15-ти волонтеры сейчас подыскивают новых хозяев. В настоящий момент кошки живут в квартире бывшей хозяйки, за ними присматривает соседка.
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Будущие хозяева должны понимать, что этим кошкам нужна адаптация, так как сейчас они в стрессе. Возможно, на фоне стресса могут вылезти (а может, все обойдется) различные болячки, возможно, нужно будет приучить к туалету. Кошки стерилизованы и кастрированы, сообщает волонтер Надежда Пасечная.
Все желающие взять кошку могут звонить по телефону +7 912 225 32 28 Надежде Пасечной.
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