В Екатеринбурге виновные в гибели четырех человек на ЗиКе избежали колонии

Происшествие произошло в ноябре 2016 года. В это время рабочие направлялись на обед. В какой-то момент крыша одного из цехов начала рушиться. Под завалы попали 18 человек. Выжили 14 из них.

Расследование велось два года, еще столько же длились суды. Сегодня, 7 апреля 2020 года был вынесен приговор.

Силовики рассматривали две версии случившегося. По одной из них, крыша была некачественно отремонтирована. Работы проводились за несколько месяцев до происшествия. Что касается второй версии, то обрушение могло быть спровоцировано снегопадом, так как в ночь перед происшествием выпало 60% месячной нормы осадков.

В итоге в произошедшем были обвинены два владельца фирмы, которая проводила ремонт крыши, а также руководители цеха, где произошло обрушение. Всего подсудимых — четыре человека: заместитель главного инженера ЗиКа Владимир Гаганов, сотрудник отдела реконструкции и эксплуатации зданий завода Валерий Шмелев, а также два руководители компаний, которые выполняли работы на крыше рухнувшего корпуса — учредитель ООО «СК „Крона“» Юрий Ожиганов и бывший директор ООО «Наш дом» Илья Кондрашин.

Согласно показаниям свидетелей, кровля постоянно протекала и ей требовался ремонт. Рабочие накрывали станки полиэтиленом, чтобы влага с крыши им не навредила. Кроме того, сверху периодически падали камни и куски бетона.