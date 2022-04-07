Роскомнадзор ввел ограничения в отношении Google

Роскомнадзор ввел ограничения в отношении Google
Роскомнадзор ввел ограничения в отношении Google
Сегодня, 15:01ОбществоФото: pixabay.com
Федеральная служба запретила рекламу Google и обязала поисковые системы оповещать о нарушениях законов компанией.

Роскомнадзор ввел ограничения против Google. Информация об этом опубликована в телеграм-канале надзорного ведомства.

В частности, запрещена реклама компании и ее информационных ресурсов, а поисковики начнут информировать пользователей о нарушении российских законов компанией.

Как пояснили в Роскомнадзоре, на видеохостинге YouTube публикуется масса фейков о спецоперации России в Украине. Не удаляются материалы экстремистских организаций - например, запрещенных в России «Правого сектора» и «Азова».

Также в надзорном ведомстве отметили более 60 случаев дискриминации видеоматериалов, размещенных на YouTube российскими средствами массовой информации, общественниками и государственными деятелями.

Напомним, Google заблокировал YouTube-каналы ряда российских СМИ: Russia Today, Sputnik, «Россия 24», «Звезда», РБК, НТВ и другие. Из поисковой выдачи исчезли ссылки на сайты Минобороны РФ и МВД РФ.

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