Роскомнадзор ввел ограничения в отношении Google

Роскомнадзор ввел ограничения против Google. Информация об этом опубликована в телеграм-канале надзорного ведомства.
В частности, запрещена реклама компании и ее информационных ресурсов, а поисковики начнут информировать пользователей о нарушении российских законов компанией.
Как пояснили в Роскомнадзоре, на видеохостинге YouTube публикуется масса фейков о спецоперации России в Украине. Не удаляются материалы экстремистских организаций - например, запрещенных в России «Правого сектора» и «Азова».
Также в надзорном ведомстве отметили более 60 случаев дискриминации видеоматериалов, размещенных на YouTube российскими средствами массовой информации, общественниками и государственными деятелями.
Напомним, Google заблокировал YouTube-каналы ряда российских СМИ: Russia Today, Sputnik, «Россия 24», «Звезда», РБК, НТВ и другие. Из поисковой выдачи исчезли ссылки на сайты Минобороны РФ и МВД РФ.