Минтранс предложил наградить бортпроводников сгоревшего самолёта Superjet
Вчера, 23:44ОбществоФото: mintrans.ru
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Министерство транспорта планирует ходатайствовать о награждении посмертно Максима Моисеева орденом Мужества, а бортпроводниц Татьяну Касаткину и Ксению Фогель государственными наградами, сообщает ТАСС.
Сюжеты: Крушение самолета Superjet 100 в Шереметьево
Просьба от лица главы ведомства Евгения Дитриха будет направлена в адрес президента Владимира Путина. Татьяна Касаткина и Ксения Фогель, по мнению Минтранса, заслужили награды за проявленную смелость и решительность во время спасения людей. Максим Моисеев пожертвовал жизнью ради спасения пассажиров, потому должен получить орден Мужества посмертно, считают в ведомстве.
Напомним, самолёт Superjet 100 компании «Аэрофлот» загорелся 5 мая в Москве при заходе на посадку, в результате катастрофы погиб 41 человек. Следственный комитет назвал среди основных версий аварий недостаточную квалификацию пилотов и диспетчеров, техническую неисправность и неблагоприятные погодные условия.
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