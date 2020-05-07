Губернатор разрешил лечить на дому свердловчан с легкой формой коронавируса
Сегодня, 19:48ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Евгений Куйвашев подписал указ, в котором разрешил пациентам с легкой формой коронавируса лечиться дома, сообщает Znak.
Сюжеты: Коронавирус
С 12 мая пациенты, которых врачи отправят лечиться дома, будут использовать сотовые телефоны. Свердловчане будут связываться с врачами по видеосвязи. Также с этих телефонов будет вестись мониторинг местонахождения человека по геолокации.
Если для этого необходимо закупить телефоны с сим-картами, вручить их пациентам — значит, надо это сделать, сказал губернатор.
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