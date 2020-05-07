С начала мая в Нижнем Тагиле и ГГО произошло 39 пожаров сухой травы

В ходе рейдов сотрудниками МЧС к административной ответственности привлечены 13 человек. Специалисты напоминают, что с 1 мая в Нижнем Тагиле запрещено сжигать траву, мусор, разводить костры в любых емкостях. За нарушения полагается штраф от 2 до 4 тысяч рублей для граждан, для должностных лиц — от 15 до 30 тысяч рублей, юрлицам грозит штраф от 200 до 400 тысяч рублей.