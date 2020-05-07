С начала мая в Нижнем Тагиле и ГГО произошло 39 пожаров сухой травы
Сегодня, 17:02ОбществоФото: Отдел надзорной деятельности
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В Нижнем Тагиле и ГГО с 1 по 6 мая произошло 39 возгораний сухой травы, площадь пожаров составила более 15 Га.
Сюжеты: Пригород, Нижний Тагил
В Отеле надзорной деятельности сообщают, что основной причиной возгораний стало нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима.
3, 4 и 6 мая сухая трава горела на территории посёлка Солнечный, деревни Шумиха и Соседкова, 4,5 и 6 мая — в Нижнем Тагиле.
В ходе рейдов сотрудниками МЧС к административной ответственности привлечены 13 человек. Специалисты напоминают, что с 1 мая в Нижнем Тагиле запрещено сжигать траву, мусор, разводить костры в любых емкостях. За нарушения полагается штраф от 2 до 4 тысяч рублей для граждан, для должностных лиц — от 15 до 30 тысяч рублей, юрлицам грозит штраф от 200 до 400 тысяч рублей.
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