Житель Екатеринбурга предстанет перед судом за кражу в 17,7 миллионов рублей
Сегодня, 10:57ОбществоФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Камышлове в суд направлено дело жителя Екатеринбурга, который обвиняется в краже 17,7 миллионов рублей, сообщает «Комсомольская правда».
Мужчина являлся учредителем компании, которая производит тепловую энергию.
Как рассказали изданию в пресс-службе региональной прокуратуры, в декабре 2017 года обвиняемый, обладая организационно-распорядительными и управленческими функциями, а также имеющий полномочия по распоряжению средствами организации и возможность исполнения обязательств за поставленные коммунальные ресурсы, не направил средства поставщикам, а использовал их часть не по назначению.
Своими действиями он причинил ущерб на сумму более 17,7 миллионов рублей. На него было заведено уголовное дело и передано в Камышловский суд.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей