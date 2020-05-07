Житель Екатеринбурга предстанет перед судом за кражу в 17,7 миллионов рублей

Как рассказали изданию в пресс-службе региональной прокуратуры, в декабре 2017 года обвиняемый, обладая организационно-распорядительными и управленческими функциями, а также имеющий полномочия по распоряжению средствами организации и возможность исполнения обязательств за поставленные коммунальные ресурсы, не направил средства поставщикам, а использовал их часть не по назначению.