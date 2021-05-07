Свыше 350 пьяных водителей задержано на свердловских дорогах за четыре дня

Всего за четыре дня — с 1 по 4 мая более 350 пьяных водителей без прав задержали сотрудники ГИБДД на свердловских дорогах.

В ходе профилактического мероприятия «Безопасная дорога» сотрудники Госавтоинспекции выявили свыше 350 водителей с явными признаками опьянения. 60 из них отказались от прохождения освидетельствования, а еще 50 водителей находились в нетрезвом виде за рулем уже не в первый раз. За повторное правонарушение им грозит уголовная ответственность, отметили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. Еще больше было задержано водителей, не имеющих права управления транспортным средством — порядка 400 человек. Им грозит административный штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей. В общей сложности за четыре майских дня сотрудниками ГИБДД выявлено свыше 12 тысяч различных нарушений правил дорожного движения. Напомним, в начале мая водитель мотоцикла угонял от полиции по дорогам и дворам Красного Камня в Нижнем Тагиле в пьяном виде и без прав. Пьяный мотоциклист без прав устроил гонки с полицией на Красном Камне в Нижнем Тагиле

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