Свыше 350 пьяных водителей задержано на свердловских дорогах за четыре дня

Свыше 350 пьяных водителей задержано на свердловских дорогах за четыре дня
Свыше 350 пьяных водителей задержано на свердловских дорогах за четыре дня
Сегодня, 12:12ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Всего за четыре дня — с 1 по 4 мая более 350 пьяных водителей без прав задержали сотрудники ГИБДД на свердловских дорогах.

В ходе профилактического мероприятия «Безопасная дорога» сотрудники Госавтоинспекции выявили свыше 350 водителей с явными признаками опьянения. 60 из них отказались от прохождения освидетельствования, а еще 50 водителей находились в нетрезвом виде за рулем уже не в первый раз.

За повторное правонарушение им грозит уголовная ответственность, отметили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

Еще больше было задержано водителей, не имеющих права управления транспортным средством — порядка 400 человек. Им грозит административный штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей.

В общей сложности за четыре майских дня сотрудниками ГИБДД выявлено свыше 12 тысяч различных нарушений правил дорожного движения.

Напомним, в начале мая водитель мотоцикла угонял от полиции по дорогам и дворам Красного Камня в Нижнем Тагиле в пьяном виде и без прав.

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