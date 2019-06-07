Экс-директор Екатеринбургского цирка отказался от иска к «Росгосцирку»

Марчевский подал иск к «Росгосцирку» о восстановлении его на должности директора Екатеринбургского цирка, оплате упущенных рабочих дней и символической компенсации морального вреда в размере одного рубля.

Директора уволили за «грубое нарушение трудовых обязанностей», заключавшихся, по мнению аудиторов, в неправильном распределении субсидий в размере 15 млн рублей. Деньги выделили на капремонт фасада, однако в ходе судебного разбирательства выяснилось, что средства были задействованы на ремонт арок купола, что по договору не являлось целевым использованием субсидий.

Марчевского отстранили от должности осенью 2018 года. Формальным поводом стала угроза закрытия учреждения из-за нарушений требований пожарной безопасности. Суд отказал МЧС в требованиях, признав здание безопасным.