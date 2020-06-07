Мэрия Нижнего Тагила заплатит 7 миллионов рублей за снос двух аварийных домов на Вые

Многоквартирные дома расположены по адресам: улица Высокогорская, 62/34 и Высокогорская, 45/пер. Станционный 5. Стоимость работ составляет 6 947 426 рублей.

Заявки принимаются до 17 июня. На выполнение работ дается 50 рабочих дней с момента заключения контракта.

Согласно документации, подрядчик должен провести работы по разборке зданий методом обрушения кирпичных и шлакоблочных конструкций, обеспечить вывоз строительного мусора с погрузкой экскаватором в автосамосвалы, засыпать траншеи и котлованы, а также завезти глинистый грунт для планировки участка и распланировать его.

Оставшийся после работ мусор должен быть передан ООО «Тагилспецтранс» для последующего захоронения.