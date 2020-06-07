Мэрия Нижнего Тагила заплатит 7 миллионов рублей за снос двух аварийных домов на Вые
Мэрия Нижнего Тагила объявила конкурс по поиску подрядчика для сноса двух аварийных домов на Вые. Соответствующая документация размещена на портале госзакупок.
Многоквартирные дома расположены по адресам: улица Высокогорская, 62/34 и Высокогорская, 45/пер. Станционный 5. Стоимость работ составляет 6 947 426 рублей.
Заявки принимаются до 17 июня. На выполнение работ дается 50 рабочих дней с момента заключения контракта.
Согласно документации, подрядчик должен провести работы по разборке зданий методом обрушения кирпичных и шлакоблочных конструкций, обеспечить вывоз строительного мусора с погрузкой экскаватором в автосамосвалы, засыпать траншеи и котлованы, а также завезти глинистый грунт для планировки участка и распланировать его.
Оставшийся после работ мусор должен быть передан ООО «Тагилспецтранс» для последующего захоронения.
Ранее стало известно, что в Нижнем Тагиле будет снесено еще три аварийных дома. Согласно документации, планируется снести дом № 5 на улице Продснаба, а также два дома в посёлке Уралец: дом № 6 на улице Трудовая и дом № 13 на улице Ленина.