Тагильская художница Алиса Горшенина номинирована на премию Кандинского

Тагильская художница Алиса Горшенина номинирована на премию Кандинского
Тагильская художница Алиса Горшенина номинирована на премию Кандинского
Сегодня, 18:08ОбществоФото: страница Премии Кандинского
Художница из Нижнего Тагила Алиса Горшенина попала в список кандидатов на 13-ю премию Кандинского. Она участвует в номинации «Молодой художник. Проект года».

Голосование экспертного совета прошло с 5 апреля по 25 мая 2021 года. По итогам было отобрано 11 произведений в номинации «Молодой художник. Проект года», 16 работ в номинации «Проект года» и семь в номинации «Научная работа. История и теория современного искусства».

Алиса Горшенина, уроженка деревни Якшина, окончила художественно-графический факультет в Нижнетагильской педагогической академии. Она не раз становилась победительницей различных проектов в России и за границей.

Ее новая работа называется «Русское инородное», она переплетает цифровые коллажи и видео-арты.

Она предстаёт перед зрителем одновременно в образе маленького человека и богини, хранительницы того мира, где живёт её миниатюрная копия, до текстильных масок, в которых элементы русской народной культуры преломляются в призме персонального мира, говорится в описании проекта на сайте конкурса.

Фото:страница Премии Кандинского

Произведения, вошедшие в список номинантов, будут представлены на выставке в Московском музее современного искусства в октябре–ноябре 2021 года. Церемония награждения победителей пройдет там же 11 ноября.

Напомним, в начале апреля художники из Нижнего Тагила призовые места на фестивале Stroganov Fest 2020 в Москве. Студенты отделений прикладного искусства и графического дизайна Нижнетагильского колледжа за шесть часов разработали дизайн-проект.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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