Тагильская художница Алиса Горшенина номинирована на премию Кандинского

Она предстаёт перед зрителем одновременно в образе маленького человека и богини, хранительницы того мира, где живёт её миниатюрная копия, до текстильных масок, в которых элементы русской народной культуры преломляются в призме персонального мира, говорится в описании проекта на сайте конкурса.