Тагильская художница Алиса Горшенина номинирована на премию Кандинского

Голосование экспертного совета прошло с 5 апреля по 25 мая 2021 года. По итогам было отобрано 11 произведений в номинации «Молодой художник. Проект года», 16 работ в номинации «Проект года» и семь в номинации «Научная работа. История и теория современного искусства».
Алиса Горшенина, уроженка деревни Якшина, окончила художественно-графический факультет в Нижнетагильской педагогической академии. Она не раз становилась победительницей различных проектов в России и за границей.
Ее новая работа называется «Русское инородное», она переплетает цифровые коллажи и видео-арты.
Она предстаёт перед зрителем одновременно в образе маленького человека и богини, хранительницы того мира, где живёт её миниатюрная копия, до текстильных масок, в которых элементы русской народной культуры преломляются в призме персонального мира, говорится в описании проекта на сайте конкурса.
Произведения, вошедшие в список номинантов, будут представлены на выставке в Московском музее современного искусства в октябре–ноябре 2021 года. Церемония награждения победителей пройдет там же 11 ноября.
Напомним, в начале апреля художники из Нижнего Тагила призовые места на фестивале Stroganov Fest 2020 в Москве. Студенты отделений прикладного искусства и графического дизайна Нижнетагильского колледжа за шесть часов разработали дизайн-проект.