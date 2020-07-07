Екатеринбуржцу грозит до двух лет тюрьмы за избиение жены из-за дорогих продуктов

Мужчина обвиняется в совершении преступления по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы).

По версии следствия, 19 апреля 2020 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт с бывшей супругой, которая совместно с ним проживает. Он высказывал угрозы убийством.

Причиной стали проблемы с деньгами. В последние месяцы перед конфликтом, у мужчины возникли проблемы с бизнесом, в результате чего он вместе с бывшей супругой взял кредит на 150 тысяч рублей.

По его мнению, вместо того, чтобы экономить, бывшая жена купила в магазине слишком дорогие продукты. Когда обвиняемый пришел домой и увидел больше расходы, то он ударил женщину по лицу. Она пыталась закрыться в ванной комнате, чтобы обезопасить себя, но мужчина силой открыл дверь и начал душить ее, нанося удары кулаками по голове и ногой в грудь. Все это сопровождалось нецензурной бранью и угрозами убийства. Женщина уверена, что бывший супруг доведет дело до конца.

Когда мужчина вышел на балкон, потерпевшая выбежала из квартиры и закрыла дверь на второй замок. Она обратилась в полицию с заявлением.