На Урале с начала года зарегистрировано почти 30 тысяч преступлений
За шесть месяцев текущего года в регионе зарегистрировано 29 248 преступлений, что на 3,8% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Сообщается, что к категории небольшой тяжести относится 49,8% преступлений, а 23,5% являются тяжкими или особо тяжкими. Кроме того, подавляющее большинство (89,9%) преступлений совершено в городских поселениях. Тревожным является тот факт, что количество тяжких преступлений выросло на 7,2%, а особо тяжких — на 9%.
Наиболее существенный рост показали преступления, связанные с применением информационно-телекоммуникационных технологий: 85,7% относительно уровня прошлого года. Также отмечается, что более половины всех совершенных зарегистрированных преступлений (54,3%) составляют хищения чужого имущества.
По данным источника, в сравнении с 2019 годом возросло количество случаев умышленного причинения легкого вреда здоровью на 22,5%, что также не может не вызывать беспокойство.
Отмечается также, что лицами, ранее уже совершавшими преступления, совершено 63,4% расследованных деяний, в том числе ранее судимыми — 38,3%. В состоянии алкогольного опьянения совершено 36,9% преступлений, в состоянии наркотического опьянения — 0,5%.