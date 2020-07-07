На Урале с начала года зарегистрировано почти 30 тысяч преступлений

Сообщается, что к категории небольшой тяжести относится 49,8% преступлений, а 23,5% являются тяжкими или особо тяжкими. Кроме того, подавляющее большинство (89,9%) преступлений совершено в городских поселениях. Тревожным является тот факт, что количество тяжких преступлений выросло на 7,2%, а особо тяжких — на 9%.

Наиболее существенный рост показали преступления, связанные с применением информационно-телекоммуникационных технологий: 85,7% относительно уровня прошлого года. Также отмечается, что более половины всех совершенных зарегистрированных преступлений (54,3%) составляют хищения чужого имущества.

По данным источника, в сравнении с 2019 годом возросло количество случаев умышленного причинения легкого вреда здоровью на 22,5%, что также не может не вызывать беспокойство.