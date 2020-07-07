Жителя Нижнего Тагила обвиняют в изготовлении штампов и печатей врачей горбольниц

Органы следствия считают, что обвиняемый в мае минувшего года посодействовал лицам, которые не были установлены, в изготовлении поддельных печатей и штампов врачей в лечебно-профилактических учреждениях Каменска-Уральского для того, чтобы проставлять их в медицинские книжки горожан.

Чтобы получить оттиски печатей и штампов в медицинскую книжку, обвиняемый прошел медицинский осмотр, а затем передал полученное неустановленным следствием лицам для изготовления незаконных копий. Полученные копии мужчина планировал использовать в собственных целях

Позже, в январе нынешнего года, мужчина был задержан сотрудниками ОЭБ и ПК МО МВД России «Каменск-Уральский» в рамках проведения мероприятия «проверочная закупка» при передаче женщине личной медицинской книжки с внесенными в нее поддельными штампами и печатями.