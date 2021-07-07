Родители хотят обратиться к президенту РФ из-за закрытия поликлиники в Екатеринбурге

Родители хотят обратиться к президенту РФ из-за закрытия поликлиники в Екатеринбурге
Родители хотят обратиться к президенту РФ из-за закрытия поликлиники в Екатеринбурге
Сегодня, 13:15ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Екатеринбургскую детскую поликлинику № 13 на Циолковского, 86 закрыли. Всех наблюдавшихся там детей перевели в другое отделение на Сибирский тракт, до которого можно добраться только с пересадками.

Родители недовольны сложившейся обстановкой. Им пришло сообщение в общедомовом чате о том, что отделение детской поликлиники закрывают. На сколько — неизвестно. Добираться до Сибирского тракта от места жительства далеко и неудобно даже на такси, пишет Е1.

Врачи просят родителей писать письма, жаловаться, чтобы поликлинику спасли.

В кол-центре детской поликлиники № 13 сообщили, что поликлиника закрыта по техническим причинам. Когда её вновь откроют — неизвестно.

Напомним, в Березовском планируют строить новую детскую поликлинику. На данный момент идёт подготовка земельного участка и для того, чтобы сформировать техническое задание для проектировщиков, организовываются техусловия на подключение к сетям. Участок будет расположен на территории Березовской ЦГБ.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
Свердловская областьдетидетская поликлиниказакрытиеЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы