Родители хотят обратиться к президенту РФ из-за закрытия поликлиники в Екатеринбурге

Екатеринбургскую детскую поликлинику № 13 на Циолковского, 86 закрыли. Всех наблюдавшихся там детей перевели в другое отделение на Сибирский тракт, до которого можно добраться только с пересадками.

Родители недовольны сложившейся обстановкой. Им пришло сообщение в общедомовом чате о том, что отделение детской поликлиники закрывают. На сколько — неизвестно. Добираться до Сибирского тракта от места жительства далеко и неудобно даже на такси, пишет Е1. Врачи просят родителей писать письма, жаловаться, чтобы поликлинику спасли. В кол-центре детской поликлиники № 13 сообщили, что поликлиника закрыта по техническим причинам. Когда её вновь откроют — неизвестно. Напомним, в Березовском планируют строить новую детскую поликлинику. На данный момент идёт подготовка земельного участка и для того, чтобы сформировать техническое задание для проектировщиков, организовываются техусловия на подключение к сетям. Участок будет расположен на территории Березовской ЦГБ. В горздраве Екатеринбурга назвали трехчасовые очереди у детских поликлиник нормой

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