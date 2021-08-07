Российским авиакомпаниям разрешены полеты из Екатеринбурга в Египет

Российским авиакомпаниям разрешены полеты из Екатеринбурга в Египет
Российским авиакомпаниям разрешены полеты из Екатеринбурга в Египет
Сегодня, 11:36ОбществоФото: 1МI
Туристы Свердловской области вновь могут летать в Египет. Возобновлены полеты из Екатеринбурга в Шарм-эш-Шейх и Хургаду. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

В приказе на сайте Росавиации указано, что авиакомпании S7, «Россия» и «Уральские авиалинии» три раза в неделю будут осуществлять перелеты из столицы Урала в Шарм-эш-Шейх в Египте для любителей заграничного отдыха. В свою очередь Nordwind Airlines смогут перевозить туристов семь раз в неделю, а Azur Air пять раз в неделю будут осуществлять перелеты в данном направлении.

Также в документе отмечено, что у авиаперевозчиков S7, «Россия» и «Уральские авиалинии» три раза в неделю смогут летать туристы с Урала в Хургаду из Екатеринбурга, тогда как Azur Air могут пять раз в неделю перевозить свердловчан в этом направлении.

Напомним, по некоторым данным, в связи с запрещающими действиями федерального оперштаба в 20-х числах июля 2021 года Росавиация запретила российским авиакомпаниям полеты из аэропорта «Кольцово» в Екатеринбурге в Египет.

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