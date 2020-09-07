Прикрывалась коробкой от пиццы: мать убитой на Уктусе девушки рассказала подробности

Он (обвиняемый в убийстве — прим. ред.) рассказывал следователям такие подробности, которых просто не мог знать невиновный человек. Никак об этом нельзя было узнать, не присутствуй он на месте убийства. Говорил что ему было интересно, пробьет ли оружие предмет, которым прикрывалась девушка, говорит мать одной из убитых Алина Солтанова.