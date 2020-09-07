Прикрывалась коробкой от пиццы: мать убитой на Уктусе девушки рассказала подробности

Прикрывалась коробкой от пиццы: мать убитой на Уктусе девушки рассказала подробности

Сегодня, 09:45ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
Мать и адвокат одной из убитых в Екатеринбурге девушек рассказали подробности преступления, пишет E1.

Он (обвиняемый в убийстве — прим. ред.) рассказывал следователям такие подробности, которых просто не мог знать невиновный человек. Никак об этом нельзя было узнать, не присутствуй он на месте убийства. Говорил что ему было интересно, пробьет ли оружие предмет, которым прикрывалась девушка, говорит мать одной из убитых Алина Солтанова.

Адвокат Алины уточнил, что предмет которым прикрывалась девушка это коробка от пиццы.

Сначала Алексей Александров выстрелил в Наташу, затем в Ксюшу. Одна из них прикрылась коробкой, дак он после выстрела подождал, пока коробка сползет и сделал еще один выстрел. Затем, когда тащил тело Наташи, она подала признаки жизни, вот он и решил её «добить» и выстрелил еще раз, добавила Алина.

Адвокат Алины подчеркнул, что Алексей Александров не напоминает ему типичного преступника. Никогда не привлекался и не знал лично своих жертв.

Мать убитой считает, что причиной убийства являются детские обиды. Александров рассказывал, что в детстве его обижали.

Наверное за каждую тысячу обид они решил убить по человеку, предположила мать убитой.

Напомним, Ксения Солтанова и Наталья Кузнецова были убиты в ночь на 26 августа 2018 года на горнолыжном комплексе «Уктус». Полиция больше года пыталась раскрыть громкое дело. Подозреваемого задержали только в декабре 2019 года.

Stories:
Екатеринбург
Related news:
убийствоУктусподробностиЕкатеринбург
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
Читайте также
Износ котельной 100%. Жители Новоасбеста со страхом ждут наступления холодов
Топ-100 влиятельных персон Нижнего Тагила
«Гордость берет за свой город». Истории трудовых династий Нижнего Тагила
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы