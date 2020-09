Прикрывалась коробкой от пиццы: мать убитой на Уктусе девушки рассказала подробности

Мать и адвокат одной из убитых в Екатеринбурге девушек рассказали подробности преступления, пишет E1.

Он (обвиняемый в убийстве — прим. ред.) рассказывал следователям такие подробности, которых просто не мог знать невиновный человек. Никак об этом нельзя было узнать, не присутствуй он на месте убийства. Говорил что ему было интересно, пробьет ли оружие предмет, которым прикрывалась девушка, говорит мать одной из убитых Алина Солтанова. Адвокат Алины уточнил, что предмет которым прикрывалась девушка это коробка от пиццы. Сначала Алексей Александров выстрелил в Наташу, затем в Ксюшу. Одна из них прикрылась коробкой, дак он после выстрела подождал, пока коробка сползет и сделал еще один выстрел. Затем, когда тащил тело Наташи, она подала признаки жизни, вот он и решил её «добить» и выстрелил еще раз, добавила Алина. Адвокат Алины подчеркнул, что Алексей Александров не напоминает ему типичного преступника. Никогда не привлекался и не знал лично своих жертв. Мать убитой считает, что причиной убийства являются детские обиды. Александров рассказывал, что в детстве его обижали. Наверное за каждую тысячу обид они решил убить по человеку, предположила мать убитой. Напомним, Ксения Солтанова и Наталья Кузнецова были убиты в ночь на 26 августа 2018 года на горнолыжном комплексе «Уктус». Полиция больше года пыталась раскрыть громкое дело. Подозреваемого задержали только в декабре 2019 года.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter