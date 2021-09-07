«Кинувшая» более десятка тагильчан туроператор Забавина сбежала в Санкт-Петербург

Турагент Оксана Забавина, на которую поступило в полицию более 10 заявлений о хищении средств от тагильчан, сбежала в Санкт-Петербург. Стражи правопорядка проводят проверку.

Туроператор Оксана Забавина, похитившая у трех семей 670 тысяч рублей за тур в Турцию, так и не появлялась после того, как пострадавшие обратилась в полицию, рассказала редакции TagilCity.ru тагильчанка Юлия. Молодой человек, который тоже написал заявление о хищении денег, сказал, что Забавина уехала в Санкт-Петербург. Мы надеемся, что ее хотя бы задержат и привезут в Тагил для допроса,пояснила женщина. Эту информацию подтвердили редакции TagilCity.ru в МУ МВД России «Нижнетагильское». Забавина пока не задержана. У полиции тоже есть информация, что она уехала в Санкт-Петербург. Пока проводится проверка, обязательно будут устанавливать ее местонахождение, чтобы взять с нее объяснения, пояснили в ведомстве. Общую сумму похищенных денежных средств по заявлениям до окончания проверки в полиции не называют. 6 сентября Юлия собиралась отправиться в отделение полиции для выяснения обстоятельств дела. Однако она так и не смогла узнать, кому именно оно было передано в отдел экономической безопасности. Наше дело не понятно где, нам говорили несколько фамилий следователей. Один из них сказал, что вообще не в курсе ситуации, а до второго следователя мы не можем дозвониться. Забавина столько денег украла, столько заявлений написано, но никто ничего не делает. Если не будет работать полиция, пойдем в прокуратуру,пояснила Юлия. Напомним, на туроператора Оксану Забавину поступило в полицию более 10 заявлений о мошенничестве и хищении денег от жителей Нижнего Тагила. Ранее местная жительница Юлия рассказала, что три семьи, в том числе и ее, лишились 670 тысяч рублей, решив заказать у мошенницы тур. Сначала Забавина переносила вылет несколько раз, а потом сказала, что тур отменился и она вернет деньги. Однако так этого и не сделала, перестав отвечать на звонки и сообщения в мессенджерах. На 670 тысяч «кинула» туроператор Оксана Забавина 10 тагильчан

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