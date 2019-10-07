В Екатеринбурге УГМК продает отель за 134 миллиона рублей

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Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) выставила на продажу гостиничный комплекс, расположенный по ул. Сакко и Ванцетти, 38 в Екатеринбурге. Объявление размещено на портале Avito.
Сюжеты: Екатеринбург
УГМК предлагает покупателям трехзвездочную гостиницу Emerald за 134 миллиона рублей.
Общая площадь помещений отеля свыше двух тысяч квадратных метров. В нем имеется 45 просторных номеров, оснащенных кондиционерами, собственной ванной, мини-баром и телевизорами. Также на территории расположен ресторан на 50 посадочных мест.
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