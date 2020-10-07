«Элитный» дистант и предпенсионные льготы. Итоги дня в Свердловской области

Федеральная налоговая служба сообщила, какие льготы ждут предпенсионеров с 2020 года. Под предпенсионерами подразумевают мужчин в возрасте от 60 до 65 лет и женщин от 55 до 60 лет. Данная категория граждан имеет право на те же льготы, что и пенсионеры, инвалиды и многодетные семьи. А именно, земельный налоговый вычет на участки до шести соток, отсутствие платежа по транспортному налогу на легковые автомобили до 150 лошадиных сил, льготы при оплате имущественного налога на один объект недвижимости.