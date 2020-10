«Элитный» дистант и предпенсионные льготы. Итоги дня в Свердловской области

Рассказываем о главных событиях Свердловской области за 7 октября.

Федеральная налоговая служба сообщила, какие льготы ждут предпенсионеров с 2020 года. Под предпенсионерами подразумевают мужчин в возрасте от 60 до 65 лет и женщин от 55 до 60 лет. Данная категория граждан имеет право на те же льготы, что и пенсионеры, инвалиды и многодетные семьи. А именно, земельный налоговый вычет на участки до шести соток, отсутствие платежа по транспортному налогу на легковые автомобили до 150 лошадиных сил, льготы при оплате имущественного налога на один объект недвижимости. Стало известно какие льготы положены предпенсионерам В Свердловской области будет развернуто 1757 коек для зараженных COVID-19. Их создадут на базе десяти больниц региона. В Екатеринбурге 658 мест будет организовано в госпитале для ветеранов войн, психиатрическая больница № 7 предоставит 100 коек, медицинский областной спеццентр «Озеро Чусовское» обеспечит больных 170 местами, а медико-реабилитационная больница «Липовка» возьмет на себя размещение 100 пациентов. Остальные распределят между больницами городов Асбест, Карпинск, Серов, Артинск, Ревда и Белоярск. В Свердловской области перепрофилируют более 1,5 тысяч коек для пациентов с COVID-19 Ученики элитной гимназии № 2 Екатеринбурга переведены на дистант. Причиной послужила вспышка заболеваемости ОРВИ. Педагоги и учащиеся пробудут на удаленном обучении семь дней. В центре Екатеринбурга полностью перевели на дистант элитную гимназию С крыши многоэтажного дома в Нижнем Тагиле упал молодой человек. Он приземлился на припаркованный легковой автомобиль, от удара его отбросило на газон. На данный момент юноша госпитализирован в ЦГБ с компрессионным переломом позвоночника. По факту инцидента проводится проверка правоохранительными органами. В Нижнем Тагиле на Вагонке молодой человек упал с крыши многоэтажки

