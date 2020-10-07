«Элитный» дистант и предпенсионные льготы. Итоги дня в Свердловской области

Федеральная налоговая служба сообщила, какие льготы ждут предпенсионеров с 2020 года. Под предпенсионерами подразумевают мужчин в возрасте от 60 до 65 лет и женщин от 55 до 60 лет. Данная категория граждан имеет право на те же льготы, что и пенсионеры, инвалиды и многодетные семьи. А именно, земельный налоговый вычет на участки до шести соток, отсутствие платежа по транспортному налогу на легковые автомобили до 150 лошадиных сил, льготы при оплате имущественного налога на один объект недвижимости.
В Свердловской области будет развернуто 1757 коек для зараженных COVID-19. Их создадут на базе десяти больниц региона. В Екатеринбурге 658 мест будет организовано в госпитале для ветеранов войн, психиатрическая больница № 7 предоставит 100 коек, медицинский областной спеццентр «Озеро Чусовское» обеспечит больных 170 местами, а медико-реабилитационная больница «Липовка» возьмет на себя размещение 100 пациентов. Остальные распределят между больницами городов Асбест, Карпинск, Серов, Артинск, Ревда и Белоярск.
Ученики элитной гимназии № 2 Екатеринбурга переведены на дистант. Причиной послужила вспышка заболеваемости ОРВИ. Педагоги и учащиеся пробудут на удаленном обучении семь дней.
С крыши многоэтажного дома в Нижнем Тагиле упал молодой человек. Он приземлился на припаркованный легковой автомобиль, от удара его отбросило на газон. На данный момент юноша госпитализирован в ЦГБ с компрессионным переломом позвоночника. По факту инцидента проводится проверка правоохранительными органами.