Лифтовая компания заплатила тагильчанке компенсацию за перелом ноги в горбольнице

По указанию главного инженера Демидовской больницы было демонтировано оборудование и сложено в указанное место. Она (сотрудница — прим.ред.) в это время сопровождала больного, это в ее обязанности входит. Она поскользнулась, упала и получила компрессионный перелом. Это случилось в декабре, мы узнали только в апреле. Нас никто в известность не ставил, сообщила TagilCity.ru руководитель ООО «Тагиллифтмонтаж» Инна Лазарева.