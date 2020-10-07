Лифтовая компания заплатила тагильчанке компенсацию за перелом ноги в горбольнице

Лифтовая компания заплатила тагильчанке компенсацию за перелом ноги в горбольнице

Сегодня, 09:34ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле сотрудница Демидовской больницы получила компенсацию морального вреда от ООО «Тагиллифтмонтаж» за перелом ноги.

Компания занималась заменой лифта в Демидовской городской больнице.

По указанию главного инженера Демидовской больницы было демонтировано оборудование и сложено в указанное место. Она (сотрудница — прим.ред.) в это время сопровождала больного, это в ее обязанности входит. Она поскользнулась, упала и получила компрессионный перелом. Это случилось в декабре, мы узнали только в апреле. Нас никто в известность не ставил, сообщила TagilCity.ru руководитель ООО «Тагиллифтмонтаж» Инна Лазарева.

Она добавила, что женщина обратилась в суд для получения компенсации вреда. 1 октября Ленинский районный суд Нижнего Тагила рассмотрел поданный иск. В результате по заявлению ответчика стороны заключили мировое соглашение.

По словам Лазаревой, лечение женщины было оплачено за счет средств соцстраха. При этом сумму моральной компенсации она не уточнила.

Получить комментарий в Демидовской городской больнице редакции TagilCity.ru не удалось — главный врач Сергей Овсянников не ответил на звонки журналиста.

Напомним, в конце августа 92-летняя женщина из Березовского отсудила у «Пятерочки» компенсацию морального вреда за удар автоматическими дверями при входе в магазин. Пенсионерка в результате удара получила перелом шейки бедра и закрытую черепно-мозговую травму.

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