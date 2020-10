На Урале вынесли приговор водителю МАЗа за придавленные 16-тонным краном автомобили

Белоярский районный суд вынес приговор водителю МАЗа, с которого выпала на трассу незакрепленная 16-тонная гусеница крана и придавила две ехавшие по встречной полосе машины. В результате три человека пострадали и один погиб, сообщает E1.

Мужчина был приговорен к одному году и шести месяцам колонии-поселения. Перед окончательным заседанием мама одного из пострадавших ходатайствовала о том, чтобы виновный не получил реального срока. У меня сейчас другая задача — не посадить виновника, а поставить на ноги сына. Сын восстанавливается, проходим реабилитацию, занимаемся на велотренажере, но память так и не вернулась, он никого не узнает, говорит женщина. Она надеется, что подсудимый, находясь на свободе, сможет ей помочь. Адвокат виновника ДТП Василий Ласкин не смог точно ответить, будет ли подана апелляция. Еще одной потерпевшей по делу является жена погибшего мужчины. Она считает, что приговор слишком мягкий. При этом она также ходатайствовала суду, чтобы виновному не выносили жесткий приговор. Напомним, авария произошла в середине декабря на трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган. В результате один человек погиб и еще трое получили травмы различной степени тяжести. Водитель грузовика перевозил гусеничный кран. Однако платформа весом 16 тонн не была закреплена. В ходе движения она упала на автомобили «УАЗ-Патриот» и ВАЗ-2108.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter