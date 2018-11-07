Гособвинение просит 13 лет для обвиняемых в смерти Головко тагильских полицейских
7 ноября в Ленинском райсуде Нижнего Тагила начались прения по делу об убийстве Станислава Головко. Прокурор просит для обвиняемых полицейских 13 лет колонии строго режима.
Гособвинение запросило для сотрудников ОП №17 Егора Ялунина и Дмитрия Панова по 13 лет колонии строгого режима, для третьего участника дела – Анатолия Быкова – 12 лет и 10 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. При этом прокуратура учла, что у Быкова имеются две правительственные награды и он воспитывает несовершеннолетнего ребенка. У Ялунина и Панова также есть ведомственные знаки отличия.
Кроме того, прокуратура предложила лишить полицейских права работать в органах правопорядка в течение трех лет после освобождения.
Адвокат потерпевшей стороны согласился со сроком лишения свободы, но также предлагает вменить полицейским статью УК РФ «Принуждение к даче показаний». Сестра погибшего Екатерина Головко вопросов к гособвинению не имела, сообщает ИА «Все новости».