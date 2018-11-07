Гособвинение просит 13 лет для обвиняемых в смерти Головко тагильских полицейских

Гособвинение запросило для сотрудников ОП №17 Егора Ялунина и Дмитрия Панова по 13 лет колонии строгого режима, для третьего участника дела – Анатолия Быкова – 12 лет и 10 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. При этом прокуратура учла, что у Быкова имеются две правительственные награды и он воспитывает несовершеннолетнего ребенка. У Ялунина и Панова также есть ведомственные знаки отличия.