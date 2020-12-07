В Екатеринбурге перенесен суд над обвиняемым в смертельном ДТП на Малышева

В Екатеринбурге перенесен суд над обвиняемым в смертельном ДТП на Малышева

Сегодня, 14:58ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Екатеринбурге судья перенес на 2021 год продолжение процесса по делу Владимира Васильева, которого обвиняют в совершении смертельного ДТП на улице Малышева, в результате которого погибли двое человек.

Следующее заседание пройдет 15 января, пишет ЕАН со ссылкой на пресс-службу Ленинского суда.

Сам Васильев попросил на заседании отпустить его под домашний арест или назначить ограничения. Однако суд не согласился.

Напомним, авария произошла 4 августа 2019 года. По версии следствия, Васильев употреблял спиртное в квартире своего друга Глеба Березкина. Около пяти утра он взял ключи от Kia Rio, который принадлежит приятелю и поехал на нем за выпивкой. В какой-то момент водитель не справился с управлением и на скорости 100 км/ч врезался в стоящие на светофоре четыре машины. От удара погибли водитель такси и его пассажир. После ДТП Васильева привезли на медицинское освидетельствование, куда прибыл и его отец полковник Росгвардии Андрей Васильев. Он сдал анализ вместо сына в тот момент, как медсестра вышла из кабинета. Следователя охватили сомнения в результате анализа и в результате подмена вскрылась. В отношении полковника было возбуждено уголовное дело, но позднее обвинения были сняты.

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