В Нижнем Тагиле вокруг парка «Народный» появится забор

В Нижнем Тагиле вокруг парка «Народный» появится забор

Сегодня, 18:26ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Территорию парка «Народный» в Нижнем Тагиле огородят забором. Его стоимость составляет почти семь миллионов рублей.

Средства заложены в бюджете Нижнего Тагила на 2021 год.

Ранее сообщалось, что высота ограждения не превысит 1,5 метра.

Напомним, необходимость установки забора вокруг парка «Народный» начали обсуждать больше года назад, так как на территории увеличилось число актов вандализма. В начале апреля 2020 года неизвестные попытались выкрасть беговой тренажер, однако им помещали полицейские. Позднее люди, которые устроили в парке посиделки, оторвали от креплений детскую карусель и сбросили ее на лед реки Тагил.

Stories:
Нижний Тагил
Related news:
НародныйпаркНижний Тагил
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы