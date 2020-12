В Нижнем Тагиле вокруг парка «Народный» появится забор

Территорию парка «Народный» в Нижнем Тагиле огородят забором. Его стоимость составляет почти семь миллионов рублей.

Средства заложены в бюджете Нижнего Тагила на 2021 год. Ранее сообщалось, что высота ограждения не превысит 1,5 метра. Напомним, необходимость установки забора вокруг парка «Народный» начали обсуждать больше года назад, так как на территории увеличилось число актов вандализма. В начале апреля 2020 года неизвестные попытались выкрасть беговой тренажер, однако им помещали полицейские. Позднее люди, которые устроили в парке посиделки, оторвали от креплений детскую карусель и сбросили ее на лед реки Тагил.

