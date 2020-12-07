В Нижнем Тагиле вокруг парка «Народный» появится забор

Напомним, необходимость установки забора вокруг парка «Народный» начали обсуждать больше года назад, так как на территории увеличилось число актов вандализма. В начале апреля 2020 года неизвестные попытались выкрасть беговой тренажер, однако им помещали полицейские. Позднее люди, которые устроили в парке посиделки, оторвали от креплений детскую карусель и сбросили ее на лед реки Тагил.