Строительная компания задолжала работникам 700 тысяч в Верхней Салде

Как стало известно, девять работников, в это число входят и бывшие, с июня по октябрь текущего года оставались без заработной платы, сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры. В результате ведомство провело проверку и направило заявления о взыскании задолженности. Суд принял требования. Тогда сотрудники получили зарплаты, их трудовые права были восстановлены.
Отмечается, что в отношении организации возбуждено дело об административном правонарушении.
Напомним, в середине ноября стало известно, что после жалоб сотрудника ООО «Девятый трест — Екатеринбург» о том, что ему не выплатили зарплату за два месяца, следственные органы возбудили уголовное дело.