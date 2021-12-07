Строительная компания задолжала работникам 700 тысяч в Верхней Салде

Строительная компания задолжала работникам 700 тысяч в Верхней Салде
Строительная компания задолжала работникам 700 тысяч в Верхней Салде
Сегодня, 21:35ОбществоФото: 1MI
ООО «СтройКом», расположенное в Верхней Салде, задолжало по зарплатам свыше 700 тысяч рублей. Долг был погашен после вмешательства прокуратуры.

Как стало известно, девять работников, в это число входят и бывшие, с июня по октябрь текущего года оставались без заработной платы, сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры. В результате ведомство провело проверку и направило заявления о взыскании задолженности. Суд принял требования. Тогда сотрудники получили зарплаты, их трудовые права были восстановлены.

Отмечается, что в отношении организации возбуждено дело об административном правонарушении.

Напомним, в середине ноября стало известно, что после жалоб сотрудника ООО «Девятый трест — Екатеринбург» о том, что ему не выплатили зарплату за два месяца, следственные органы возбудили уголовное дело.

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