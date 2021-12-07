Строительная компания задолжала работникам 700 тысяч в Верхней Салде

Как стало известно, девять работников, в это число входят и бывшие, с июня по октябрь текущего года оставались без заработной платы, сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры. В результате ведомство провело проверку и направило заявления о взыскании задолженности. Суд принял требования. Тогда сотрудники получили зарплаты, их трудовые права были восстановлены.