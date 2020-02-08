Россиян прибывших из Китая в Екатеринбург поместили на домашний карантин

Сейчас граждане России находятся под наблюдением врачей. По прибытию им сразу вручили больничные листы, а также предупредили об ответственности за распространение вируса. Об этом на совещании рассказала заместитель руководителя управления Роспотребнадзора Анжелика Пономарева.

Глава свердловского управления Роспотребнадзора Дмитрий Козловских сказал, что в самолете из Пекина находилось 58 граждан Китая, а остальные — граждане РФ. Все люди здоровы, симптомов ОРВИ у них не выявлено.

Но по правилам они должны две недели находиться под наблюдением медработников. Жалоб и претензий не высказывали. При прилете китайцам разъяснили, в чем суть мероприятия, большинство из них говорит по-русски. Никакой угрозы и риска здоровью жителей Екатеринбурга нет. Эти граждане проживают в Свердловской области и имеют вид на жительство, сообщил Козловских.