«Титановая долина» отдала правительству Свердловской области «Мерседесы» Кызласова

Глава «Титановой долины» Андрей Антипов распорядился передать правительству Свердловской области два минивэна «Мерседес».

Стоимость автомобилей суммарно составляет около 12 миллионов рублей. Они предназначались для перевозки «вип»-гостей по территории особой экономической зоны. Однако, фактически транспортные средства использовались для личных нужд экс-гендиректора «Титановой долины» Артемия Кызласова. Один «Мерседес», под управлением водителя Романа Якубова, возил самого экс-главу, а второй зарегистрирован в Московской области. Предполагается, что на нем ездила семья Кызласова, пишет 66.ru. В «Титановой долине» сочли нецелесообразным использование и обслуживание дорогостоящих транспортных средств. Машины передали правительству Свердловской области, а взамен приобрели Toyota Camry. Кроме того, в организации планируют сократить логистические расходы, связанные со встречами и переговорами, так как пандемия «научила» собираться и обсуждать важные вопросы онлайн. Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отметил, что «Титановая долина» является одной из самых эффективных структур в России. На предприятиях благоприятные условия труда и сотрудники компании всем довольны. Свердловский губернатор объяснил целесообразность работы «Титановой долины»

