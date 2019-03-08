Артист «Уральских пельменей» высмеял качество уборки снега в Екатеринбурге
Сегодня, 15:52ОбществоФото: страница в Инстаграме Вячеслава Мясникова/miasnikov.s
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Вячеслав Мясников, который является одним из артистов «Уральских пельменей», пошутил над уборкой снега в уральской столице.
Сюжеты: Екатеринбург
Мясников сделал фото у снегоуборочной машины и написал, что собирается расчистить территории, которые находятся вне центра Екатеринбурга.
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Фото: страница в Инстаграме Вячеслава Мясникова/miasnikov.s
В комментариях жители России поддержали артиста и предложили приехать в их города.
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