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Артист «Уральских пельменей» высмеял качество уборки снега в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Артист «Уральских пельменей» высмеял качество уборки снега в Екатеринбурге

Сегодня, 15:52ОбществоФото: страница в Инстаграме Вячеслава Мясникова/miasnikov.s
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