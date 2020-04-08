Глава ФМБА назвала сроки спада распространения коронавируса

Спад распространения коронавируса ожидается в июне. Об этом сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова во время интервью на канале «Россия 24».
По ее словам, если объемы тестирования будут увеличены, то по данным групп прогнозирования, Россия достигнет пика распространения заболевания через 10-14 дней.
После этого мы продержимся некоторое время и пойдем в обратную сторону — то есть фактически процесс, как правило, напоминает синусоиду, отметила Скворцова.
Она добавила, что для спада потребуется такое же количество времени, сколько пандемия нарастала. Ожидается, что он продлится до первой декады — середины июня, но при условии, что сценарий развития процесса не поменяется.
Глава ФМБА подчеркнула, что Россия учла опыт других стран и их ошибки, что позволило избежать резкого роста заболеваемости.
По последним данным, количество заболевших коронавирусом в России составило 7497 человек, всего умер 61 человек, выздоровели — 505.