Глава ФМБА назвала сроки спада распространения коронавируса

По ее словам, если объемы тестирования будут увеличены, то по данным групп прогнозирования, Россия достигнет пика распространения заболевания через 10-14 дней.

После этого мы продержимся некоторое время и пойдем в обратную сторону — то есть фактически процесс, как правило, напоминает синусоиду, отметила Скворцова.

Она добавила, что для спада потребуется такое же количество времени, сколько пандемия нарастала. Ожидается, что он продлится до первой декады — середины июня, но при условии, что сценарий развития процесса не поменяется.

Глава ФМБА подчеркнула, что Россия учла опыт других стран и их ошибки, что позволило избежать резкого роста заболеваемости.

По последним данным, количество заболевших коронавирусом в России составило 7497 человек, всего умер 61 человек, выздоровели — 505.